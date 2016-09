Op reis met de expositie ’Dichter bij dementie’

BEVERWIJK - Moeder had gelukkig een goede dag, toen de fotograaf zou komen. ,,Ik kon een kam door haar haar halen, dat stond ze toe”, zegt Beverwijkse Anna Bongers (54).

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 17-9-2016, 12:02 (Update 17-9-2016, 12:02)

Haar moeder is Bets Bongers-Van Gessel, ze is 91 jaar, heeft dementie en woont sinds anderhalf jaar in zorgcentrum Lommerlust in Beverwijk. Voor de expositie ‘Dichter bij dementie’ schreef Anna een gedicht over moeder, fotograaf Michel Mulder liet het samenvloeien met een ingetogen portret van Bets.

Het heeft alles te maken met Wereld...