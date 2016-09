Forse stijging van kosten jeugdhulp

HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk verwacht dit jaar een overschrijding van de budgetten voor de jeugdhulpaanbieders. Het probleem speelt waarschijnlijk ook in Beverwijk en Velsen. Dit deelde wethouder Cees Beentjes deze week mee aan de commissie SDO.

Door Guusje Tromp g.tromp@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 17:00 (Update 16-9-2016, 17:19)

De afgelopen weken zijn door de aanbieders van jeugdhulp gegevens aangeleverd over het tweede kwartaal van 2016. Daarin geven zij aan in hoeverre de budgetten tot nu toe ingezet zijn en geven ze een voorspelling over de verwachte besteding van de budgetten aan het einde...