’Homozebrapad staat los van vluchtelingen’

goedheer fotografie Henny Huisman op de beoogde plek voor het regenboogzebrapad.

CASTRICUM - Henny Huisman begrijpt er niks van. Zijn initiatief voor een ’homozebrapad’ in regenboogkleuren krijgt geen politieke steun, omdat de indiener van dat idee in de Castricumse gemeenteraad tegen de komst van vluchtelingen is.

Door Koen van Eijk - 16-9-2016, 16:49 (Update 16-9-2016, 17:24)

Het zit zo: Bekende Castricummer Henny Huisman, tevens erkend ’homovader’, kwam met een burgerinitiatief om het zebrapad bij het NS-station van Castricum te schilderen in de kleuren van de regenboog.

Want de regenboog is het symbool van de homogemeenschap. Zijn idee werd opgepikt door raadslid Ralph Castricum van...