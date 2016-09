’Een traantje of glimlach’

Een van de projecten die de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK al ruim vijftien jaar subsidiëren, is Muziek in Huis waarbij klassiek geschoolde musici optreden in verzorgingshuizen in het hele land.

De stichting bestaat zeventien jaar. In die tijd hebben 600 musici 9200 concerten verzorgd voor bijna 400.000 luisteraars.

Initiatiefnemer is directeur Nico de Gier. Zelf hoboïst. Het verbaasde hem dat er bij generale repetities van orkesten en operagezelschappen nooit publiek aanwezig was. ,,Het zijn uitvoeringen zonder onderbrekingen, voor een lege zaal....