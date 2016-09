’Schutting is in strijd met de regels’

HEEMSKERK - De emoties liepen woensdagavond hoog op tijdens de zitting van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis Heemskerk. Nadat de pleitnota van de gemeente was voorgelezen, kon Jan Donkervoort zijn ongenoegen over de gang van zaken niet meer voor zich houden. „Alle fouten wijzen in de richting van de gemeente. Zij heeft haar zaakjes niet goed op orde en daar zijn mijn ouders de dupe van.”

De ouders van Jan Donkervoort zouden volgens de gemeente in overtreding zijn wegens het ontbreken van een vergunning voor een erfafscheiding en berging op hun woonwagenperceel. Maar volgens de familie Donkervoort heeft de gemeente de twee bouwsels in 1989 zelf gerealiseerd. Jan: „De gemeente heeft in 1989 zelf het perceel inclusief schutting aangelegd voor mijn ouders. Zij huurden het perceel vanaf 1990 totdat ze in 2000 de kans kregen het perceel van de gemeente te kopen.” De gemeente ging volgens Donkervoort akkoord met de koop van de woonwagen, twee bergingen en de erfafscheiding om het perceel.

Prioriteiten

Nu, 26 jaar later, heeft de gemeente besloten dat er alsnog vergunningen nodig zijn voor de berging en de erfafscheiding. Dit naar aanleiding van de Beleidsnota Integrale handhaving die in 2015 is opgesteld. Een van de prioriteiten in de nota is het project ’handhaving van illegale bouwwerken en gemeentegrond op en bij woonwagencentra’. Volgens de gemeente is gebleken dat er veel bouwwerken zonder vergunning en in strijd met de bestemmingsplanregels zijn gebouwd, waardoor mogelijk de veiligheid in het gedrang is gekomen. Het woonwagencentrum waar de ouders van Jan Donkervoort al lange tijd wonen, werd vorig jaar als eerste gecontroleerd.

Hoewel Donkervoort woensdagavond nog eens duidelijk maakte alle bewijzen over de verkoop op papier te hebben, geeft de gemeente aan niets in het archief te hebben aangetroffen. Ook al ontkent de gemeente niet dat zij het perceel inclusief erfafscheiding in deze staat aan de familie heeft verkocht, het standpunt van de gemeente blijft overeind. De erfafscheiding staat deels voor de voorgevelrooilijn, waardoor de familie in overtreding is. De situatie wordt immers bekeken aan de hand van het huidige bestemmingsplan. Daarbij ziet de gemeente de situatie van de familie niet als een bijzondere omstandigheid.

Tijdens de zitting werd er vanuit de bezwaarschriftencommissie gewezen op een mogelijke tussenoplossing. Namelijk dat de huidige situatie van de familie wordt gedoogd totdat er een wisseling van bewoners plaatsvindt. De ouders van Jan zijn immers al op leeftijd. De familie Donkervoort zou deze oplossing ook al hebben geopperd, maar de gemeente wil hier niet in meegaan. De woordvoerder vanuit de gemeente laat tijdens de zitting dan ook weten hier geen mandaat voor te hebben.

Rechter

Over een aantal weken geeft de bezwaarschriftencommissie advies aan het college. Hoewel de advocaat van de familie Donkervoort een goed gevoel heeft over de zaak, geeft hij ook aan dat een gang naar de rechter niet is uitgesloten. De familie heeft aangegeven er alles aan te zullen doen om de zaak te winnen.