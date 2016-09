’Stage is bedoeld als eyeopener’

Foto Ron Pichel Sipke Fluitman van de Bibliotheek IJmond-Noord in gesprek met leerlingen.

BEVERWIJK - De aula van het Kennemer College aan de Büllerlaan in Beverwijk stond gisteren bomvol marktkraampjes. Leerlingen uit de derde klas van de havo en het vwo konden zich daar oriënteren op de aankomende maatschappelijke stage.

Door Manon Kentie - 16-9-2016, 10:50 (Update 16-9-2016, 10:50)

Op deze stagemarkt kregen maatschappelijke organisaties de gelegenheid om jongeren te informeren en te enthousiasmeren bij hun organisatie aan de slag te gaan.

Boost

Een aantal jaren geleden was de maatschappelijke stage nog een verplicht onderdeel op de middelbare school. Maar dat is tot spijt van Tijmen Wierema, docent maatschappelijke vorming en maatschappijleer, verleden tijd. „De verplichting vanuit de overheid is er niet meer, maar op het Kennemer College gaan we er gewoon mee door, want het is een ontzettend belangrijk onderdeel van het leerproces en de bewustwording van de leerlingen. Naast de kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen in de praktijk, ontdekken ze ook wat ze kunnen. En ze kunnen meer dan ze denken. Wat dat betreft, is deze stage ook bedoeld als eyeopener. De kinderen gaan minimaal twintig uur aan de slag bij non-profit organisaties, waardoor de vrijwilligersbranche ook weer een enorme boost krijgt.”

Er staan zo’n twintig kraampjes, maar er ligt informatie klaar over zo’n zestig organisaties waar de kinderen aan de slag kunnen gaan.

Sportclubs

Corine Witte van de vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk staat achter een kraampje met de overige stagemogelijkheden. „Een belangrijk doel van deze maatschappelijke stage is de bewustwording dat er heel veel afhangt van vrijwilligers. Daarbij hopen we natuurlijk ook dat kinderen langer blijven hangen als vrijwilliger bij een bepaalde organisatie. Het is bijvoorbeeld bij sportclubs al heel moeilijk om aan vrijwilligers te komen. De boel is aan het vergrijzen. Op zo’n manier komt er weer wat jonge aanwas binnen.”

Twee leerlingen, John en Florus, komen wat verdwaasd aanlopen. „Ik vind het allemaal wel vermoeiend. Ik weet niet zo goed wat ik moet kiezen”, zucht John. Florus heeft wel al gekozen. „Ik ga assisteren bij zwemlessen bij De Watervrienden”, zegt hij vastbesloten. Verderop staat Danique, zij weet ook heel bewust wat ze wil. „Ik ga stagelopen bij de Hartekampgroep. Dat ken ik wel, want mijn vader heeft daar gewerkt als begeleider van verstandelijk gehandicapten”, legt Danique uit.

Cabaretier

Elk kraampje heeft zijn eigen manier om de aandacht te trekken. Opvallend is de animo voor Bibliotheek IJmond-Noord. Er staat een grote groep leerlingen voor het kraampje te lachen en informatie te vergaren. Bieb-medewerker Sipke Fluitman staat zich als een soort cabaretier met succes uit te sloven. Hij brengt het erg leuk. Zoals hij het vertelt, wil iedereen zelfs wel een paar uur in een muizenpak als mascotte rondlopen in de bibliotheek. „Ja, je moet je hier natuurlijk wel proberen te verkopen, wil je een beetje succesvol zijn”, roept hij enthousiast.