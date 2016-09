Breestraatplan Beverwijk verder vertraagd door nieuwe aanbesteding

BEVERWIJK - De gemeenteraad van Beverwijk wil vol gas door met het plan om de Breestraat voor vier miljoen euro op te knappen. Maar toch is er een nieuwe vertraging. De aanbesteding moet overnieuw, en dat kan pas in maart. Dat betekent dat het project waarschijnlijk niet voor de feestweek volgend jaar klaar is.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 0:25 (Update 16-9-2016, 0:25)

Dat vertelde wethouder Tim de Rudder donderdagavond in een raadscommissievergadering. Daar verschenen ook drie winkeliers, die eensgezind pleitten voor snel doorpakken met het plan. Zeestraatwinkeliers legden uit waarom...