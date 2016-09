Moet nieuwe burgemeester van Beverwijk een uil of een tijger zijn?

BEVERWIJK - Moet de nieuwe burgemeester van Beverwijk keihard ingrijpen bij een crisis, of juist in gesprek gaan met alle partijen om een probleem op te lossen?

Door Bart Vuijk - 15-9-2016, 15:36 (Update 15-9-2016, 15:45)

Dat dilemma mogen alle Beverwijkers nu zelf beantwoorden. Op de nieuwe website www.burgemeesterbeverwijk.nl is de gemeenteraad een enquête gestart naar de wensen die inwoners van de gemeente hebben bij de keuze van een nieuwe eerste burger. In mei of juni volgend jaar moet die worden benoemd.

Die burgemeestersbenoeming, evenals de sollicitatiegesprekken en de voordracht van een kandidaat, vinden allemaal in het diepste geheim plaats. En wel door de zeven fractievoorzitters in de Beverwijkse gemeenteraad, die allen zitting hebben genomen in een zogeheten vertrouwenscommissie. Voorzitter van deze commissie is D66-fractieleider Brigitte van den Berg. Zij vindt dat de inwoners van Beverwijk ook wat te zeggen mogen hebben over de keus van een nieuwe burgemeester, en daartoe is de internetenquete opgezet.

In elf vragen worden tegenstellingen tegenover elkaar gezet. Vraag 1: ’Mijn burgemeester bij crisis.’ Dan staat er een schuifbalk waarop een punt naar links of naar rechts kan worden geschoven. Links staat: ’hard optreden’. Rechts staat: ’met elkaar om tafel.’

En zo gaat het negen vragen door. Moet de nieuwe burgemeester zich vooral laten gelden in de media, of moet hij zich laten zien in de wijken? Zorgt hij ervoor dat Beverwijk in Den Haag bekend raakt als een belangrijke speler in de Randstad, of moet hij er voor zorgen dat Beverwijk prettig is om te wonen? Is hij daadkrachtig en snel, of wijs en bedachtzaam? Die laatste vraag wordt geïllustreerd met een plaatje van een tijger (daadkrachtig) en een uil (bedachtzaam). Voorts: moet hij afgaan op harde feiten, of zijn gevoel laten spreken; heeft hij meer aandacht voor de uitdagingen van vandaag of juist de uitdagingen van morgen; is hij gericht op taken of op mensen; communiceert hij alleen als het nodig is of liever te veel dan te weinig; moet hij autoriteit uitstralen of is hij benaderbaar.

Stakeholders

Al die vragen, plus één open vraag, kunnen worden beantwoord tot 24 september.

De uitslag van de enquete gaat meetellen bij de keuze van de vertrouwenscommissie, verduidelijkt Van den Berg. ,,Na de enquete gaat de vertrouwenscommissie ook met een aantal stakeholders praten; mensen die vaak met de burgemeester te maken hebben. En ook de eigen mening van de vertrouwenscommissie telt mee. Wij moeten een profielschets opstellen die op 25 oktober door de gemeenteraad aan de commissaris van de koning wordt meegegeven.”