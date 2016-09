25.000 euro voor Pitt Hopkins Run

Foto Diana van den Elzen Cathelijne en Celeste na afloop van de run.

BEVERWIJK - De Pitt Hopkins Run heeft afgelopen zaterdagavond €25000 opgeleverd. Het evenement met de start en finish bij Heliomare in Wijk aan Zee was met driehonderd inschrijvingen zelfs uitverkocht.

Door Guusje Tromp - 13-9-2016, 10:48 (Update 13-9-2016, 10:48)

Cathelijne Thomas, organisator en moeder van de tweejarige Celeste van der Kolk, kijkt terug op een fantastische dag. ,,Echt ongelooflijk. Alles ging perfect dankzij vele vrijwilligers, zonder hen hadden we dit niet gekund. Alles is soepel verlopen.’’ Zelfs het weer was perfect.

Het enige minpuntje was dat de route wat donker was. ,,Maar ook daarvoor was een oplossing bedacht: een grote bak met glow-in-the-darkspullen. Vrijwilligers kregen tranen in de ogen bij het zien van de uit het donker opdoemende renners.’’

Celeste heeft Pitt Hopkins, wat betekent dat ze niet kan praten. Communiceren verloopt via beelden, 'picto's', maar het meisje kan niet iets uit zichzelf duidelijk maken.

In Amerika, Engeland en Denemarken werken ouders met een communicatiesysteem waarbij het kind of de volwassene met Pitt Hopkins zelf korte zinnetjes op een iPad kan maken. De ouders en omgeving van Celeste willen ook met dit systeem aan de slag, maar Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden de trainings- en materiaalkosten niet.

De opbrengst van de Pitt Hopkinsrun wordt besteed aan trainingen voor het netwerk van Celeste en andere kinderen en volwassenen met Pitt Hopkins. ,,Omdat de run meer heeft opgebracht, kunnen we de kosten voor de apparatuur wellicht ook betalen uit deze pot.’’

Congres

De run heeft nog meer moois opgeleverd. Het stel is uitgenodigd voor een Pitt Hopkins-congres in Delft, waar de trainers van het communicatiesysteem spreken. ,,En we hebben vanuit Amerika en Australië het verzoek gekregen om ons draaiboek van de run op te sturen.’’