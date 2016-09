Wijk aan Zee als inspiratiebron voor nieuw boek Jacky de Vries

BEVERWIJK - ’Een sloot vol kiezelstenen’ heet het nieuwe boek van de in Beverwijk geboren en getogen journalist Jacky de Vries (45).

Door Ies van Rij - 12-9-2016, 22:06 (Update 12-9-2016, 22:20)

De Vries is oud-medewerker van deze krant en heeft zich als chef verslaggeving van Omroep NH de laatste jaren intensief beziggehouden met het omvormen van de regionale omroep tot een eigentijdse nieuwsorganisatie.

In het boek, met als ondertitel ’Lokale journalistiek in een nieuwe tijd’, is een belangrijke rol weggelegd voor Wijk aan Zee, het kustdorp dat de afgelopen decennia onverschrokken vele...