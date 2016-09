Toekomst van pannenkoekenboot ’t Schip is nog niet ingevuld

Archieffoto Ronald Goedheer Emiel Woltheus jr op ’t Schip.

BEVERWIJK - Partycentrum ’t Schip is de laatste tijd voortdurend in het nieuws. Maar dat is niet omdat de gemeente Beverwijk en uitbater Emiel Woltheus jr al eens zijn over de toekomst van de pannenkoekenboot.

Door Annemiek Jansen - 12-9-2016, 23:00 (Update 12-9-2016, 23:00)

’t Schip ligt werkloos in de Zwaaihaven, zonder riool, elektra, gas of water. Vorig week werd het schip bezocht door inbrekers, dit weekeinde liep de pannenkoekenboot vol met water omdat de aggregaat stopte. Een toekomst als horecagelegenheid ligt niet meer voor de hand.

Ondertussen is de uitbater met de gemeente in gesprek over de toekomst. De kantonrechter bepaalde in juni dat ze eerst moesten kijken of ze er onderling uit zouden komen. Ze kregen vier weken de tijd, dat is inmiddels een paar keer verlengd.

In de rechtszaak bleek dat Woltheus bereid is om te praten over een vertrekregeling voor het schip. Sinds juli 2015 is er geen haven- en liggeld meer betaald. De gemeente meldt desgevraagd dat beide partijen ’in constructief overleg zijn om tot een oplossing te komen’.