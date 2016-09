Zeven kilometer rammen in de Heemskerkse kassen

foto: Ronald Goedheer De deelnemers aan de Kassencross hadden waarschijnlijk geen oog voor de bloemen en planten.

HEEMSKERK - ,,Hamstrings warmdraaien!”, roept trainer Carina Stet tegen de bijna driehonderd deelnemers aan de Kassencross. Die werd gistermorgen in de kassen rond buurthuis d’Evelaer gelopen.

Door Kees de Boer - 12-9-2016, 11:55 (Update 12-9-2016, 11:55)

Na het opwarmen stijgt de spanning: de start is aanstaande. Mede-organisator Caroline Zonneveld neemt het woord. Je kunt een speld horen vallen wanneer ze even stil staat bij de onlangs overleden oud-organisator Rina Doodeman. ,,Rina, bedankt voor je grote inzet”, zegt Zonneveld. ,,We missen je ontzettend.”

Even later worden de polsklokjes op nul gezet. Stan Niesten, een regionale topatleet die al eens zesde bij het Europees Kampioenschap Cross is geworden, schiet de deelnemers weg. Zo’n 250 hardlopers, 20 ‘powerwalkers’ (powerwalking is stevig wandelen met oefeningen er tussendoor) en 30 wandelaars gaan los voor een cross van bijna zeven kilometer.

Binnen in buurthuis d’Evelaer is de Kennemer Bloemenshow 2016 aan de gang. Lokale tuinders hebben hun beste beentje voor gezet en prachtige creatieve bloemstukken geplaatst. Aardig is het werk van schoolkinderen die onder begeleiding van ‘plantenopa’s’ kunstwerkjes van bloemen, groente en fruit hebben gemaakt. ,,Het is goed voor kinderen om met hun handen in de grond bezig te zijn”, zegt plantenopa Sjaak Henneman. ,,Deze werkstukken zijn gemaakt in het kader van het schooltuinenproject voor de basisscholen.”

Leuk zijn twee krokodillen in een krop andijvie en een moedertomaat met haar kinderen. Ontroerend zijn zonnebloemen die gegroeid zijn uit zaadjes van bloemen die bloeiden op het veld in de Oekraïne waar MH17 neerstortte.

Elly Zonneveld uit Heemskerk vergaapt zich aan het hoge niveau van de tuindersinzendingen. ,,Je kunt zien dat er veel aandacht aan is besteed”, zegt ze. ,,De tuinders hebben echt uitgepakt. Ik vind het prachtig, vooral omdat het allemaal hier in het duingebied is geteeld.”

Terug naar de Kassencross. Na ruim 23 minuten komt Heemskerker Ralph Apeldoorn als winnaar binnen. ,,Het is de eerste keer dat ik meedoe”, hijgt hij na. ,,Ik heb tien jaar in de kassen gewerkt en het is leuk om er weer eens in terug te zijn.” Hij vervolgt: ,,Het is af en toe wel oppassen, want je komt her en der obstakels tegen.”

Als tweede finisht Edwin Aardenburg. ,,Ik ram altijd hard weg in het begin”, zegt hij. ,,Dan zie ik daarna wel waar het schip strandt.”