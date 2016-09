Van oude school naar kunstpand

foto Heleen Vink De Wilgeroos verloedert. Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - ,,De Wilgeroos staat leeg, het gebouw verloedert. Elke keer als ik er langs rijd, zie ik weer een ruitje dat kapot is getikt. Wij willen graag weer iets positiefs maken van dit gebouw.”

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 12-9-2016, 9:25 (Update 12-9-2016, 9:30)

Dat zeggen Nikki Kröder en Ilona Timmer, twee creatieve onderneemsters uit Beverwijk die het verlaten schoolgebouw aan de Grebbestraat dolgraag in gebruik willen nemen als studio.

Namens vijf jonge kunstzinnige ondernemers - toevallig allemaal dames - hebben zij in een brief aan de gemeenteraad verzocht om het pand te mogen huren. Het hoeft de gemeente niet veel te kosten, en zij maken er - belofte - een prachtige cultureel geladen plek van waar de hele stad trots op zal zijn.

foto Heleen Vink Kunstondernemers Ilona Timmer en Nikki Kröder op het schoolplein van de Wilgeroos.

Nikki Kröder (28), Ilona Timmer (30) en hun drie mede-initiatiefneemsters zijn culturele professionals. Als freelancer of zzp’er verlenen zij aan bedrijven en overheden diensten en producten op cultureel gebied.

Ilona is decorateur. ,,Ik schilder decors en bouw ze op. Er komt wel eens een decor van 24 bij 12 meter voorbij”, vertelt ze. ,,Afgelopen voorjaar moest ik een decordoek schilderen van 4 bij 2,90 meter voor het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk. Daarvoor heb ik moeten uitwijken naar een te kleine atelierruimte in Haarlem. Het pand aan de Grebbestraat was hiervoor dus ideaal geweest.’’

,,Momenteel werken wij samen mee aan een decor voor de Nationale Opera en Ballet”, zegt Nikki. ,,Wij werken vaak op projectbasis. Ik ben ook kunstenaar en docent in de kunsten. Ik geef rondleidingen bij Beeldenpark De Zee van Staal in Wijk aan Zee, doe kunstprojecten op scholen, geef workshops bij o.a. het Centrum voor de Kunsten en ben op freelance basis voor projecten in te huren. Op piekmomenten is het handig als je kunt terugvallen op anderen, die je kunnen helpen bij een groot project.’’

Flexwerkplekken

Ilona: ,,Het is fijn als je bij een opdracht waarvoor bijvoorbeeld gefotografeerd moet worden, kunt terugvallen op iemand in de studio naast je. Dan kun je die even vragen om je te helpen.”

Nikki: ,,Onze collega Iris van der Meer, een van de andere initiatiefneemsters, krijgt vaak grote opdrachten binnen. Die heeft dan ondersteuning nodig om iets te bouwen. Als we samen in één pand zitten, kunnen we elkaar helpen. Ook willen we plek bieden aan andere kunstenaars die af en toe komen. Een soort flexwerkplekken voor mensen die even een grote ruimte nodig hebben.”

Het gebouw van de Wilgeroos staat er momenteel verpauperd bij. Onkruid overwoekert het eens zo kinderrijke schoolplein; vandalen hebben ruiten ingegooid die weer zijn dichtgetimmerd. De ingang van het gebouw is met hekken dichtgebouwd.

Omwonenden van het schoolgebouw klaagden afgelopen voorjaar bij de gemeente. Ze zijn bang voor brandstichting. Tegen de vernielingen lijkt geen kruid gewassen; tijdens het interview met Nikki en Ilona worden alweer twee kapotte ruiten ontdekt.

Dat kan anders. Nikki: ,,Beverwijkse kunstondernemers staan te springen om ruimte. Als ze die hier niet vinden, gaan ze de stad uit, naar Haarlem of Amsterdam. Laat die kunstenaars niet Beverwijk uit vluchten, want dan ben je ze kwijt. Als wij dit pand mogen ’bezetten’, tegen een lage huur, is er ook weer controle over het pand.’’