Wethouder eist treinen Kennemerlijn terug

BEVERWIJK - Wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk eist namens de gemeenten langs de Kennemerlijn in drie brieven aan staatssecretaris Sharon Dijksma, NS-regiodirecteur Heike Luiten en de Tweede Kamer de veertig geschrapte dagelijkse intercitytreinen terug.

Door Bart Vuijk - 12-9-2016, 9:23 (Update 12-9-2016, 9:34)

Brief aan Den Haag: Intercitystops stations Beverwijk en Uitgeest moeten terugkeren

Dorenbos wijst de Kamer erop dat een gebied met een half miljoen inwoners verstoken blijft van een goede treinverbinding. De wethouder reageert in de brieven op een schriftelijk antwoord dat staatssecretaris Dijksma stuurde na vragen van drie VVD-Kamerleden.

Allereerst zet zij recht wat in die brief staat: namelijk dat zowel NS als Dorenbos gezamenlijk tijdens een inspectie op station Beverwijk tot de conclusie kwamen dat er voldoende treinen reden, en dat er eigenlijk niets aan de hand was. Dorenbos wijst erop dat het een momentopname was, dat het op veel andere ochtenden en middagen juist overvol is in de treinen, en dat er die dag geen sprake is geweest van een representatieve situatie.

Studenten

Dorenbos en een NS-functionaris stonden op het station op 21 juni, toen veel mbo- en hbo-opleidingen al waren begonnen met de zomerstop. Dat scheelde die dag waarschijnlijk een aanzienlijk aantal studenten in de trein.

De wethouder eist in de brieven aan de staatssecretaris dat versoberingsmaatregelen die NS eind vorig jaar heeft ingevoerd, worden teruggedraaid. De spitsen moeten langer worden, zodat er meer intercity’s rijden. ,

,Bijvoorbeeld tussen half 7 en tien uur ’s ochtends en 15 tot 20 uur ’s avonds”, suggereert de wethouder. Nu rijden er van de ooit vijftig dagelijkse intercity’s nog tien, maar alleen in de spits, en alleen in de spitsrichting. Die treinen moeten weer beide kanten op rijden, vindt Dorenbos.

Voorts heeft de wethouder wensen op het gebied van het treinmaterieel. Dat mag wel wat comfortabeler.

De VVD-Tweede Kamerfractie is evenmin klaar met de antwoorden van de staatssecretaris.