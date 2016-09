’Dieren verdienen een waardig bestaan’

Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Jan Spigt met hond Sam bij bed and breakfast de Zanderij.

SANTPOORT-NOORD - Sommige mensen schenken hun hart aan vele passies. Jan Spigt is zo'n man. Aan zijn huis zit een Bed and

Door Gwendelyn Luijk - 8-9-2016, 18:11 (Update 8-9-2016, 18:11)

Breakfast, hij is eigenaar van een bouwadviesbureau en voorzitter van stichting Het Waardige Dier.

Verstopt tussen het groen aan de Duin- en Kruidbergerweg bevindt zich het toegangshek naar De Zanderij, het woonhuis van Jan Spigt met daaraan vast de gelijknamige B&B die door hem en zijn echtgenote wordt gerund. ,,Vroeger stond hier een bollenbedrijf”, vertelt hij. Wat nu het woonhuis is, waren destijds schuren. Toen Jan en zijn vrouw de gebouwen voor het eerst zagen, verkeerden die in verregaande staat van verwaarlozing. ,,Het vocht droop van de muren en overal hingen spinnenwebben. Het was een bouwval.” Een ander zou zich misschien verslagen van het project hebben afgekeerd, maar voor Jan was het een spekkie naar het bekkie. Als eigenaar van bouwadviesbedrijf SBM B.V. heeft hij dagelijks met grote verbouwingen te maken. ,,Ontdekken waar mensen qua woning van dromen en die droom waar maken, dat is mijn werk.”

In De Zanderij zag Jan meteen potentie. Een jaar later trok het gezin in De Zanderij. Nu de kinderen het huis uit zijn, is de helft van het huis omgetoverd tot bed and breakfast. ,,We hebben in de zomer elk weekend wel gasten. Altijd leuke mensen, want ze zijn op vakantie dus heel relaxed”, glimlacht Jan.

Als kind had hij geen idee wat hij wilde worden. Een buitenspeler was hij, gek op de natuur. Na de mavo ging hij naar de MTS Elektrotechniek. Halverwege de vervolgstudie HTS Elektro besloot hij het roer om te gooien. ,,Bouwen, dat wilde ik. Dingen creëren.” Hij wijst op zijn iPad. ,,Daar zit de techniek aan de binnenkant. Mooi dat het werkt, maar niemand die het ziet. Nu ik bijna dertig jaar in de bouw zit, zie ik hier in de omgeving heel veel waaraan ik heb meegewerkt.”

Jan Spigt draait zijn hand niet om voor een bestuurlijke functie meer of minder. Hij was bijvoorbeeld één van de initiatiefnemers van het Dorpsfeest Driehuis. Twintig jaar lang was hij ook directeur van de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland-Noord. ,,Toen ik achttien was, volgde ik een cursus hondentraining bij de Dierenbescherming. Na een tijdje ging ik zelf cursussen geven en vanuit die trainingen werd de afdeling Velsen geboren.” Een aantal fusies later stond Jan aan het hoofd van de bovenkanaalse afdeling van de organisatie. ,,Ik vind het belangrijk dat dieren een goed leven hebben”, zegt hij. ,,Ze hebben een leven en gevoel en daar moet met respect mee omgegaan worden. Ik kan me er bijvoorbeeld heel druk om maken dat een dier in de wet als een ding gezien wordt. Een verdwaald huisdier wordt officieel als ’gevonden voorwerp’ aangemerkt. Dat vind ik vreselijk. Jarenlang hebben we ons er hard voor gemaakt dat de gemeente dan ook de kosten op zich moet nemen voor de opvang van zo’n dier. Ik ben er heel blij mee dat de gemeente Velsen als een van de eerste gemeentes een convenant heeft getekend waarin dat is vastgelegd.”

Kerbert Dierentehuis is nóg zo’n instelling waarvan Spigt voorzitter was. Tegenwoordig bekleedt hij die functie bij Stichting Het Waardige Dier. Die stichting beheert de nalatenschap van Velsenaar Dirk de Waard met het doel steun te bieden aan organisaties die gezelschapsdieren een dierwaardig bestaan bieden. ,,We hebben een groot budget. Afgelopen jaar hebben we vijf ton toegekend. En de pot is voorlopig nog lang niet leeg”, zegt Jan. In aanmerking voor een bijdrage komen diervriendelijke projecten binnen Nederland. Het geld wordt onder meer in de vorm van aflossingsvrije hypotheken verstrekt aan bijvoorbeeld dierenasiels of de Vogelopvang in Haarlem. ,,Vrijwilligers doen daar hun stinkende best om de boel draaiende te houden. Het is geweldig dat wij door een geldbedrag toe te kennen kunnen helpen.”

Spigt werpt een blik op Sam, zijn hond. Die ligt in een hoek van de kamer op een matrasje te dutten. ,,Natuur is een groot goed. Wat we hebben, moeten we voor de toekomst behouden. Dat doen we door onze kinderen te leren hoe dat moet.”