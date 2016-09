’Korte broeken maar drie weekends uit de kast’

IJMOND - ,,Het was een bijzondere zomer’’, zegt Bertus Petersen van Marx O’Larry’s IJssalons. ,,Niet goed, niet slecht maar onvoorspelbaar. Tussen begin maart en eind augustus waren er maar drie weekeinden met echt kortebroekenweer’’, vertelt hij.

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 16:32 (Update 6-9-2016, 16:32)

Bertus maakt al het ijs voor Marx O’Larry’s in zijn Heemskerkse vestiging. De salons in Beverwijk, Castricum en Assendelft zijn franchisebedrijven. ,,We houden al jaren logboeken bij waarin we noteren hoe het weer was. Die logboeken gebruik ik bij het inplannen van het personeel. Dit jaar...