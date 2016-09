Legpuzzels, boemerangs en bedrukte shirts

BEVERWIJK - Beverwijk Startup begint z’n vruchten af te werpen.

Door Jouri Bakker - 6-9-2016, 14:41 (Update 6-9-2016, 15:45)

Sinds het project - bedoeld om de leegstand te bestrijden - in het voorjaar van start ging, brandt overdag in handvol panden het licht weer. Nadat eerder onder meer een mode- en een wolwinkel gaten in het centrum vulden, waagt nu een stel ondernemers de sprong met een twee winkels onder een dak in de Breestraat.

Voorin de winkel staan de puzzels en binnen- en buitenspellen van Heerhugowaarder Stephan Telgenkamp (42), die in...