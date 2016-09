Een wokkelglijbaan vol ’funny moments’

Foto Marc Moussault Bij een goed onderzoek hoort natuurlijk ook het testen van de glijbaan.

SCHAGEN/CASTRICUM - Twee glijbanen die als wokkel in elkaar draaien. Doorzichtig, zodat je elkaar door de buis kan zien suizen. Of een glijbaan met afslag: dan kun je kiezen of je in het binnenbad uitkomt of in het meertje buiten plonst. Ideeën genoeg, deze dinsdagmorgen, om zwembad De Wiel in Schagen aantrekkelijker te maken.

Door Harry de Jong - 6-9-2016, 13:33 (Update 6-9-2016, 14:43)

Ze worden gespuid in het kader van een lesproject van het Technasium, de onderwijsrichting voor onderzoekend leren van het Castricumse Bonhoeffercollege. Negentig brugklasleerlingen van mavo, havo en vwo...