Licht gemeentehuis brandt hele weekend

CASTRICUM - Het gemeentehuis van Castricum stond het gehele afgelopen weekeinde te baden in het licht. In elke ruimte, tot in de wc’s aan toe, brandde tweeënhalve dag lang het licht.

Door Koen van Eijk - 5-9-2016, 19:07 (Update 5-9-2016, 19:07)

Ook ’s avonds en ’s nachts brandden de lampen op de gemeentelijke burelen. Het baken van licht midden in het dorp was een dusdanig opvallende verschijning dat er flink wat (wrange) grappen over werden gemaakt op Twitter en Facebook.

Het is niet de eerste keer. Al vijf maal bleven de lichten het...