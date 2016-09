Groep zeven Panta Rhei in televisieshow

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Tv-presentator Jan Kooijman met leerlingen uit groep zeven van de Panta Rhei.

BEVERWIJK - Leerlingen van basisschool Panta Rhei in Beverwijk zijn in oktober te zien in het kinderprogramma ’de BZT-show’. Tv-presentator Jan Kooijman bracht maandag een bezoek aan de klas.

Door Gwendelyn Luijk - 5-9-2016, 16:43 (Update 5-9-2016, 16:48)

Met veel gilletjes van opwinding – ’daar is ie, hij is het echt’ – werd Kooijman door groep zeven ontvangen. Veel vragen waren er. Hoe het is om beroemd te zijn? Of hij een handtekening wil geven? In wat voor auto hij rijdt? Of hij gepest is omdat hij als jongetje aan ballet...