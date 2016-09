Geen vluchtelingen naar Bakkum-Noord

BAKKUM-NOORD - In het voormalige kindertehuis Antonius in Bakkum-Noord komen in elk geval op korte termijn geen vluchtelingen.

Door Koen van Eijk - 5-9-2016, 15:50 (Update 5-9-2016, 16:45)

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft aan de gemeente Castricum laten weten dat er voorlopig geen behoefte is aan de opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus in Antonius. Er zouden 160 vluchtelingen komen.

Ontwikkelaar J.H. Bakker wil in het pand een zorghotel maken. Lopende de bestemmingsplanprocedure wilde hij het gebouw verhuren aan het COA. Het college ging met deze deal akkoord.

Maar nu de instroom van asielzoekers in Nederland niet meer zo hoog is, is er minder behoefte aan aanvullende opvanglocaties. De komende weken zijn er op zowel landelijk als provinciaal niveau besprekingen over de instroom van vluchtelingen. Daarna gaan de gemeente, het COA en de initiatiefnemer met elkaar in gesprek over het verdere vervolg.

Het besluit van het COA over de tijdelijke huur staat los van het plan om van Antonius een zorghotel te maken.