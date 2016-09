Grote wietplantage opgerold in Heemskerk

HEEMSKERK - In een bedrijfspand aan de Timmerwerf in Heemskerk is een hennepkwekerij opgerold. Het pand is op last van de burgemeester een jaar lang gesloten.

Door Van onze verslaggever - 5-9-2016, 15:48 (Update 5-9-2016, 16:41)

De politie trof 1878 hennepplanten en de nodige apparatuur die voor de kweek werd gebruikt. De kwekers tapten de stroom af. De kans op brand was aanzienlijk.

De sluiting voor een jaar is een maatregel die het drugspand ’uit de loop’ van drugsgebruikers of -handelaren moet halen. De eigenaar mag in die periode het pand zelf niet in en ook anderen hebben geen toegang tot het pand.