Heemskerk controleert hondenbelasting

Archieffoto ANP

HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk laat deze maand een hondencontrole uitvoeren door het particuliere bedrijf HollandRuiter. Het doel is tot een goede uitvoering van de hondenbelasting te komen.

Door Van onze verslaggever - 5-9-2016, 15:27 (Update 5-9-2016, 15:27)

De operatie gaat een maand duren en er is mogelijkheid om ook nog in oktober te controleren. De controleurs krijgen gegevens van de gemeente en gaan vervolgens in de wijk poolshoogte nemen. Het kan dus zijn dat er deze maand iemand aanbelt met de vraag of er één of meer honden in de woning zijn. De controleurs kunnen zich legitimeren.

Melding maken van uw hondenbezit kan via heemskerk.nl/digid of via een aangiftebiljet dat verkrijgbaar is bij het bureau financieel administratieve zaken. Dat is af te halen maar kan ook worden opgestuurd. Bij online aangifte moet er worden ingelogd met DigiD.

Bij de controle door de hondencontroleurs is het niet nodig dat er mensen thuis zijn. De controleurs maken een inschatting of er wellicht honden aanwezig zijn in huis. Als het vermoeden bestaat dat er een of meer honden zijn dan zal de controleur een aangifteformulier achterlaten.