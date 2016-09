’Bij nieuwe maan kan alles weer groeien’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Kruidenheks Yvonne Vrijhof vraagt de engelen om begeleiding bij de moon challenge.

IJMUIDEN - Met een toepasselijk ritueel opende de IJmuidense kruidenheks Yvonne Vrijhof de inschrijvingsperiode voor de moon challenge. Voor het tweede jaar inspireert ze een paar duizend mensen te leren leven naar de stand van de maan.

Door Evelien Engele - 5-9-2016, 14:36 (Update 5-9-2016, 14:36)

Een kruidenheks anno 2016 zal menig wenkbrauw doen fronsen. Toch kun je Vrijhof dagelijks in de duinen tegenkomen op zoek naar bijvoorbeeld duindoorn of wilde rucola. Opgegroeid in de duinen van IJmuiden ontstond bij haar een grote liefde voor natuur. Toch ging ze aanvankelijk als...