Connexxion-bus met stenen bekogeld in Heemskerk

HEEMSKERK - Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag een grote steen door de ruit van Connexxion-bus 573 gegooid aan de Plesmanweg in Heemskerk. In april werd er in Heemskerk ook al eens een bus bekogeld.

Door Milo Lambers - 5-9-2016, 7:44 (Update 5-9-2016, 7:53)

Het incident gebeurde rond half een. Op de grens tussen Beverwijk en Heemskerk was het weer raak en is de zoveelste bus van Connexxion vernield. De afgelopen maanden was het regelmatig raak en sneuvelden er ramen van bussen. Ook in Heemskerk was het al meerdere keren raak.

Een grote steen is tegen het zijraam gegooid en dwars door de bus gevlogen en via het raam aan de andere kant weer naar buiten gevlogen. Een tweede steen is door het raam gegaan en vast in de bus komen te zitten.

Na de vernieling ging de politie op zoek naar de daders. Via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar twee licht getinte jongens met donkere jassen en capuchons op. De politie heeft voor zover bekend niemand aangehouden.

De steen die dwars door het raam was gevlogen is gevonden en zal worden meegenomen als bewijsmateriaal. Voor zover bekend kwamen de inzittenden van de bus allemaal met de schrik vrij. De straat, welke vol met glas lag, is door agenten schoongeveegd. De kapotte ramen van de bus moesten er eerst helemaal uit worden gehaald voordat de bus naar de stalling kon worden gereden.

