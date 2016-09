Bar de Rode Haan gaat verder als bistro

Foto Ronald Goedheer Hendrik Jan Zoet: ,,Ik werk hier al jaren achter de bar en weet wat de mensen willen.”

BEVERWIJK - Afgelopen week is er hard gewerkt in de Brandsteeg in Beverwijk. Zo net na de feestweek werd het volgens Hendrik Jan Zoet tijd om Bar de Rode Haan weer een frisse uitstraling te geven. En dat niet alleen, de kroegeigenaar gaat in oktober verder als bistro. „Een café overleeft het niet meer met alleen een biertje”, aldus Hendrik Jan.

Door Lotte Burger - 4-9-2016, 17:04 (Update 4-9-2016, 17:04)

Zeven jaar geleden nam Hendrik Jan ’De Haan’ over van Karel de Meijer. Met een paar kleine aanpassingen maakte hij zich...