Stoere sport voor doorzetters

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Volledige concentratie tijdens een rugby-oefening

CASTRICUM - Op de openingsdag van het nieuwe seizoen is voor de bar van de kantine van Castricum Rugby Club (CAS RC) geen scrum gaande. Iedereen wacht rustig op zijn beurt.

Door Frenk Klein Arfman - 4-9-2016, 16:24 (Update 4-9-2016, 16:24)

Hier en daar wordt nog wel eens gedacht dat rugby een behoorlijk ruige sport is. Tackelen, duwen en rausdouwen. Maar dat is niet het geval, vertellen Esmee (13) en Jet (12). Twee frisse blonde meiden die beide al enkele jaren voor CAS RC spelen. Jet, die zelfs in het talentenprogramma van...