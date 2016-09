Beschonken bestuurder ramt hek in Beverwijk

BEVERWIJK - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Beverwijk. De man reed met hoge snelheid op de Binnenduinrandweg (N197) richting Velsen-Noord toen hij rond 03.30 uur van de weg raakte, het hekwerk bij het Buko-terrein ramde en ettelijke meters verder tot stilstand kwam.

Door Internetredactie - 3-9-2016, 7:20 (Update 3-9-2016, 7:20)

Bij de crash verloor de man het voorwiel van zijn auto. Deze werd verderop teruggevonden.

Uit een eerste controle door de politie bleek dat de man te veel had gedronken. Een tweede, uitgebreidere, analyse zal moeten uitwijzen hoeveel drankjes hij precies op had.

Na de alcoholcontrole is de gewonde man overgebracht naar het ziekenhuis.