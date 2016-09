Heemskerkse Bart (14) vermist

HEEMSKERK - De politie is op zoek naar de veertienjarige Bart uit Heemskerk. Bart is vrijdagavond van huis weggelopen.

De politie is een burgernetactie gestart. Bart is autistisch en zou mogelijk vanuit Heemskerk in de richting van Castricum lopen.

Bram is gekleed in een zwart T-shirt, heeft een spijkerbroek aan en blauwe gympen. Hij draagt een bril en heeft een beugel. De politie vraagt mensen die hem zien met de politie te bellen.