Regels ’gelden niet’ in De Buitenlanden

BEVERWIJK - Naar nu blijkt is het recreatiegebied De Buitenlanden sinds 2012 over het hoofd gezien door recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). Daardoor gelden ook de regels van het recreatieschap daar niet. Dit wordt nu alsnog rechtgetrokken.

Door Friso Bos - 5-9-2016, 6:30 (Update 5-9-2016, 6:30)

In 2012 trad een compleet nieuwe algemene verordening van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in werking. Achteraf blijkt dat daarin het gebied De Buitenlanden niet is opgenomen. Dit is een gebied dat tussen Beverwijk en Assendelft ligt. Het ruim veertig hectare grote gebied is pas...