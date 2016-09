Dekker wint kortebaandraverij, pikeursprijs gaat naar Wester

HEEMSKERK - Voorafgaand aan de kortebaandraverij van Heemskerk werd pikeur John Dekker op de sulky achter Casanova door de kenners gezien als de grootste uitdager van topfavoriet Zero Option Lane met pikeur Sytske de Vries. Maar na de beslissende omloop was het Dekker die de bloemen en Casanova die de krans in ontvangst mocht nemen.

Door Derk Bruger - 1-9-2016, 22:15 (Update 1-9-2016, 22:15)

„Winnen is altijd lekker. Maar in Heemskerk is het zeker leuk”, beaamde Dekker na afloop. „Er zit hier altijd veel publiek. En die blijft ook grotendeels staan...