Voor het eerst zonder Corry Konings

Archieffoto Heleen Vink Corry Konings tijdens haar laatste optreden vorig jaar.

HEEMSKERK - Nee, ze komt écht niet. Na dertig jaar optreden in de feesttent is ’tante Corry’ Konings donderdag niet van de partij tijdens de Heemskerkse volksfeesten. En dat zal even slikken zijn voor Anneke Jacobs, die haar vriendin elk jaar thuis ontving voor en na het optreden.

Door Guusje Tromp - 31-8-2016, 16:16 (Update 31-8-2016, 16:16)

Anneke: ,,Het contact was er al in de tien jaar dat we de Amazontent hadden, maar werd echt hecht na het overlijden van mijn man Ton. Vanaf die tijd zijn we echt vriendinnen en...