Bakkum Bruist verbindt oud en nieuw

Foto Heleen Vink Zittend vlnr: Hanna Looye, Melanie Goudsblom, Barbara van Lodensteijn, Jolijn Kerkkamp en Mireille Pieters.

BAKKUM - ’Dat nieuwe gezin’, daar heeft men het op het schoolplein in Bakkum niet meer over. „Vroeger kon je dat nog wel zeggen, maar tegenwoordig is het een hele invasie”, vertelt Mireille Pieters.

Door Laurette Levi - 31-8-2016, 10:15 (Update 31-8-2016, 10:15)

Ze doelt daarmee op alle nieuwkomers in Bakkum, bijvoorbeeld door de bouw van Nieuw Koningsduin. Reden genoeg voor haar en vier buurtgenoten om op 10 september één groot buurtfeest te organiseren voor heel Bakkum: Bakkum Bruist.

Lichtjesavond

„Ik kom zelf oorspronkelijk uit Bergen en daar heb je jaarlijks een lichtjesavond....