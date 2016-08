Zeestraat ’uitgekleed’ in aangepast centrumplan

Foto Ron Pichel Wethouder Tim de Rudder op de Breestraat.

BEVERWIJK - De herinrichting van het Beverwijks centrum gaat in januari van start. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Tim de Rudder. De Zeestraat is in het aangepaste plan kind van de rekening. Door de herprofilering van de straat en het aanpakken van de riolering te schrappen, is de ergste overschrijding teniet gedaan.

Door Annemiek Jansena.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 19:15 (Update 30-8-2016, 19:15)

Wethouder De Rudder zei dinsdagmiddag tijdens een persbijeenkomst dat het aangepaste plan voor deze winkelstraat wordt gedragen door de winkeliers van de Zeestraat. ,,Ze zijn er zelf mee gekomen’’, aldus de...