Tata Steel Bedrijfsschool verwelkomt nieuwe leerlingen

Fix Media De nieuwe leerlingen de bedrijfsschool van Tata Steel.

VELSEN-NOORD - Twintig nieuwe leerlingen Procestechniek zijn deze week begonnen aan hun technische opleiding aan de bedrijfsschool van Tata Steel in Velsen-Noord. Vorige week startten al 22 leerlingen Werktuigbouw en 22 leerlingen Elektrotechniek. De opleidingen aan de Academy van Tata Steel zijn populair onder jongeren met een passie voor techniek. Eerder dit jaar werd de bedrijfsschool van het staalbedrijf nog uitgeroepen tot best gewaardeerde MBO-opleiding van Nederland.

De focus ligt op het opdoen van praktijkervaring. Leerlingen gaan in de praktijklokalen van de Academy aan de slag met alle technische installaties die (op een grotere schaal) in het staalbedrijf aanwezig zijn. Gedurende de MBO-3 en MBO-4 opleidingen brengen de leerlingen twintig procent van hun tijd in de klas door. De overige tachtig procent wordt het technisch inzicht gestimuleerd en vergroot in de praktijklokalen of in de fabrieken van het staalbedrijf. De theorielessen worden verzorgd door docenten van het Nova College.

De opleidingen van de bedrijfsschool van Tata Steel zijn toegankelijk voor iedereen met een VMBO-diploma (kader, GL of TL) of met een overgangsbewijs Havo 3 – Havo 4 (met voldoendes voor natuurkunde en wiskunde).

In oktober 2016 en in januari en maart 2017 starten de volgende nieuwe klassen van de opleiding Procestechniek op de Academy.