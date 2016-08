‘Shit van verleden is mest van de toekomst’

UNITED PHOTOS /TOUSSAINT KLUITERS Saskia Buma.

HEEMSKERK - Saskia Buma is tien jaar geleden zzp’er geworden. Ze was destijds stewardess bij de KLM, maar werd door haar kind Merlijn zelfstandig ondernemer. Merlijn heeft autisme en volgde vanwege die handicap, maar gedeeltelijk zijn school. Saskia (48) werd coach en trainer. En ze volgde een cursus neuro-linguïstisch programmeren, ook om voor zichzelf effectief te communiceren.

Door Kees de Boer - 30-8-2016, 13:52 (Update 30-8-2016, 14:09)

Een voorbeeld daarvan? ,,Ik heb bijvoorbeeld via mijn zoon Merlijn geleerd om niet met de schoolleiding de strijd aan te gaan over wat hij allemaal nodig heeft gezien zijn beperking. Dan word je de deur gewezen.”

Hoe ze aan haar klanten is gekomen? ,,Ik ben begonnen met een klein groepje mensen. En aan hen vroeg ik om een volgende keer iemand mee te nemen. Mond tot mondreclame maakte daarna mijn klantenkring groter.”

Naast haar werk als coach richtte Saskia de ’Stichting Mama Vita’ op. Het was de insteek van deze organisatie om vrouwen te ‘empoweren’, zoals ze dat zelf noemt. In het verlengde daarvan is ze nu bezig om online trainingen over vrouwelijk leiderschap samen te stellen. Waar ze zich als coach voor vrouwen in onderscheidt? ,,Ik ben er goed in om vrouwen in hun kracht te zetten. Ik stel de juiste vragen. Vaak krijg ik te horen: ‘Door jou weet ik wie ik ben.’ Of: ’Ik snap wat ik wil doen met mijn leven.’ Dat geeft dan wel voldoening.”

Empoweren

Ze zet voor het empoweren ook het neuro-linguïstisch programmeren in. Saskia: ,,Het komt erop neer dat je je afvraagt: ’Wat kan ik doen om me beter te voelen?’ Nu weet ik dat de shit van het verleden de mest van de toekomst is. Het komt erop neer dat je voor jezelf werkt aan het veranderen van overtuigingen. Dat is ook de kern van het neuro-linguïstisch programmeren. Als je bang bent voor mislukkingen, kan dat enorm afremmen in het uitvoeren van je plannen. Je moet het vaak gewoon doen, hoe spannend een plan soms ook is.”