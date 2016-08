Niet alleen de tuin, ook de verhalen zijn mooi

Heleen Vink

BAKKUM-NOORD - ,,Kijk, dit is een honingboom. Als 'ie in bloei staat, zoemt het hier van de bijen.'' Het is een van de talloze wetenswaardigheden die imker en hovenier Nico Brakenhoff zondagmiddag deelt met bezoekers van de tuinfair in natuurtuin de Doornduyn. Tineke van der Velden, de eigenaresse van het 2,5 hectare grote landgoed aan de Duinweg in Bakkum-Noord stelt haar tuin zo'n zes keer per jaar open voor het publiek. ,,Omdat ik tuinieren leuk vind, en anderen daar van mogen mee genieten.''

