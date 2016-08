Intiem nachtje vol troubadours

Foto Heleen Vink Onder begeleiding van Ruud Jansen op de piano brengt een groep troubadours het nummer ’Scarborough Fair’ van Simon & Garfunkel ten gehore.

BEVERWIJK - De bezoekersaantallen van de eerste nacht van de troubadours vielen enigszins tegen. En dat was vooral jammer voor de thuisblijvers. In een uiterst sfeervolle Grote Kerk in Beverwijk werd het publiek verwend met een aantal tijdloze klassiekers.

Door Derk Bruger - 29-8-2016, 1:24 (Update 29-8-2016, 1:24)

De tafels in de kerk, gedekt met simpele kleedjes en verlicht met kaarsen, deden denken aan de tijd toen de troubadours nog van slot naar kasteel trokken. Deze voorlopers van de singer-songwriters probeerden vervolgens kasteelheren, adel en jonkvrouwen te vermaken met hun ballades.

,,Het...