Gemaskerde man berooft en mishandelt jongeren in Castricum

Foto: ANP

CASTRICUM - Een 14-jarig meisje is vrijdagavond beroofd van haar telefoon door een gemaskerde man op de Willem de Rijkelaan in Castricum.

Omstreeks 22.40 uur zat het meisje met twee jongens van 14 en 15 jaar oud uit Limmen op een bankje in het park. Zij waren de enig overgebleven personen van een grotere groep jeugd die er eerder op de avond had gezeten. De drie waren foto’s aan het bekijken op de iPhone van het meisje.

Plotseling kwam er een gemaskerde persoon aanlopen. Hij probeerde de telefoon uit de handen van het meisje te trekken. Omdat deze vasthield ontstond er een worsteling, waarbij het meisje uiteindelijk haar GSM kwijtraakte.

Beide jongens werden door de overvaller tegen de grond gewerkt en geschopt. Ook werden zij bedreigd en moesten zij hun telefoons en geld afgeven. Zover kwam het echter niet, want de dader liep weg. Even later hoorden de slachtoffers een scooter wegrijden.

De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werd geen verdachte aangetroffen.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met mensen die iets van de overval hebben gezien of met jeugd die eerder op de avond bij het bewuste bankje is geweest. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844.