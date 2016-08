Bestuur Elif is onderonsjeMillî Görüş

Foto Heleen Vink Islamitische Basis School Elif gaat een deel van het schoolgebouw gebruiken.

HEEMSKERK - Vervolg regiovoorpaginaContact opnemen met het bestuur van Islamitische Basis School Elif is ingewikkeld. Uiteindelijk valt de verantwoording onder Millî Görüş-directeur Yusuf Altuntas.

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 16:12 (Update 26-8-2016, 16:12)

Volgens de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur (2010), hoort een school een bestuur te hebben waarin het inhoudelijk bestuur en het toezicht van elkaar gescheiden zijn.

In het geval van Elif is het bestuur moeilijk te vinden. In de schoolgids staat weliswaar een namenlijstje, maar niet met de bijbehorende telefoonnummers. De bestuurstichting Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SioNH) is gevestigd...