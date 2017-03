Licht uit, spot aan en stem!

ENKHUIZEN - In het stadhuis van Enkhuizen, een van de negen plaatselijke stembureaus, werd woensdagavond flink doorgewerkt. Hoofd stembureau Sacha Kofman (r), Liesbeth Zwiep en Irene Boon sorteerden de stembiljetten op gekozen lijst, nadat Joke Kuijsten en Marieke Brieffies ze hebben uitgevouwen. Zijn de twee stembussen leeg dan begint het tellen der stemmen, eerst per lijst en dan nog eens per kandidaat. Ze verwachten voor twaalf uur de klus geklaard te hebben, maar de grootte van de stembiljetten en de hogere opkomst zijn vertragende factoren.

Door onze verslaggevers - 16-3-2017, 0:15 (Update 16-3-2017, 0:50)