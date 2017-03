Op de Marker Wadden is stemmen een dagje uit [video]

LELYSTAD - Misschien wel het mooiste en het gezelligste stembureau van het land stond woensdag 15 maart 2017 op de Marker Wadden, de nieuwe archipel die wordt aangelegd in het Markermeer. Uit heel Nederland kwamen dagjesmensen hun stem uitbrengen op het eerste eiland van dit nieuwe natuurgebied.

Door Leonie Groen - 15-3-2017, 23:54 (Update 16-3-2017, 0:26)

Het was druk, meteen al in de vroege ochtend. Vogelaars met rubberen laarzen, natuurliefhebbers op wandelschoenen en dagjesmensen bevolkten de Bataviahaven in Lelystad vanwaar de veerdienst vertrok richting de eilandengroep die kunstmatig wordt aangelegd in het Markermeer. Natuurmonumenten, de initiatiefnemer tot de aanleg van het natuurgebied, had om niet boten beschikbaar gesteld, samen met baggeraar Boskalis die het waterwerk uitvoert.

Met water weten die twee clubs te dealen maar op de ’grijze golf’ had men niet gerekend. Toen ze die zagen toestromen, werd er in allerijl een extra derde boot uit Urk aangerukt. Een enkele bezoeker keerde weer om naar de ondergrondse parkeergarage maar verder mopperde niemand dat er op de kade gewacht moest worden op de volgende boot. Later, op het eiland zelf, zouden ze weer allemaal in een lange rij moeten aansluiten voor het stembureau in een gele keet van Boskalis. Maar niemand die zich ergerde. Het zonnetje scheen, er was koffie en thee en er lagen appels voor het grijpen. ,,Ze blijven allemaal zo keurig in de rij op hun beurt wachten”, merkte boswachter André Donker op. Vanaf de zomer van 2018 kan Jan en alleman een bezoek brengen aan dit eerste eiland, 250 hectare groot. Dan liggen er een jachthaven, een wandelpad van ruim twee kilometer, een twaalf meter hoge uitkijkpost en een recreatiestrand. Nu is het nog een opgespoten zanderig werkeiland, slechts sporadisch toegankelijk. Pioniers voelden de kiezers zich.

Een van de boswachters hield de wachtenden in de rij voor het stemlokaal bezig door te verhalen over de strijd met het water en de vernuftige techniek die erbij komt kijken om de waterkwaliteit te verhogen in het Markermeer, nu nog een levenloze bak water met dieptes van twee tot vijf meter. Als het hier lukt om de vogel- en visstand op peil te brengen met de aanleg van voedselrijke rietvelden, zandbanken en ondieptes, kan de methode ook elders worden toegepast. Denk aan de Eems-Dollard in Groningen en de Zuidwestelijke Delta. Maar ook het buitenland kijkt mee naar dit typisch geval van Hollands Glorie. ,,Het is straks een mooi exportproduct”, zegt Donkers. ,,Natuurmonumenten hield zich vroeger vooral bezig met natuur, tegenwoordig zijn we veel breder bezig.”

In de keet kreeg de rij bezoekers een film te zien over het project. Voor de hele archipel is 75 miljoen euro nodig. Dat geld is opmerkelijk snel bijeen gebracht door het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland. Natuurmonumenten en de Postcodeloterij. De laatste kwam onlangs nog weer over de brug. De andere vier nog eilanden zijn straks niet toegankelijk voor bezoekers. Die zijn voor het herstel van de natuur. Er hebben ongeveer 1300 mensen hun stem uitgebracht op de Marker Wadden.

Verdubbeling Houtribdijk

PvdA’er Leen Verbeek, afkomstig uit Leiderdorp, oud-burgemeester van Purmerend en tegenwoordig commissaris van de koningin in Flevoland, zit op de eerste boot richting Marker Wadden. Hij hoopt dat de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, verdubbeld gaat worden. ,,Daar gebeuren te veel dodelijke ongevallen. Mensen halen in terwijl dat niet kan.” Volgens de commissaris wordt er al druk voor gelobbyd.

Hij verwacht dat de Marker Wadden een ecologische hotspot worden en een stimulans voor de jachtbouw en het internationale toerisme.

Feest van de democratie hier vieren

Uit Enkhuizen: Bart en Alike van Berkel en hun zoontje Bram. Hij werkt bij de provincie Noord-Holland en heeft een dagje vrij genomen om ’het feest van de democratie’ te kunnen vieren op de Marker Wadden. ,,Zo’n aanbod krijg je niet vaak.”

Dieptekaarten in de slaapkamer

Ook uit Enkhuizen: Jan Hoeven (57) en Olga Peerdeman (40). Hij is lange tijd havenmeester geweest in Enkhuizen en is nu havenmeester in de Bataviahaven in Lelystad. Hij was eerst sceptisch over de aanleg van de archipel. ,,Ik ben ooit ook visser geweest. Ik dacht ’daar gaat mijn water’. Maar toen hij de Marker Wadden voor het eerst zag, was hij om. ,,Vissers zijn ook natuurmensen, al hebben ze de naam niet. Het is mijn droom om hier op de Marker Wadden havenmeester te worden.” Zijn partner begrijpt dat goed. ,,Ik ben helemaal verliefd op dit natuurgebied. De dieptekaarten hangen bij ons in de slaapkamer.”

Een gekkigheidje

Uit Heemstede: Marjan Kakernaak (55) en Jos Braakman (61) zijn altijd in voor gekkigheidje. Toen Jos Marjan vroeg om mee te gaan, was het antwoord direct ’ja’. ,,Gaaf om te doen.” Ze wachtten op de boot en wachtten op het eiland om het stembureau in te mogen. ,,Ik heb nog nooit zoveel moeite gedaan om te stemmen.” De twee vinden de sfeer in de rij goed. ,,We hebben een hoop lol.”

Meer groen in de kamer, blij dat eiland nog niet groen is

Uit Hoorn: Joke Rijnierse (66), gepensioneerd lerares natuur- en scheikunde en biologie in Wervershoof, Edam en Hoorn, vrijwilliger bij Sanquin en Staatsbosbeheer en al jaren lid van Natuurmonumenten. Joke ging met haar campertje naar Lelystad. Ze heeft lang getwijfeld tussen D66 en GroenLinks. ,,Beide partijen zijn goed voor de natuur.” Ze vindt het fantastisch dat ze het eiland heeft gezien voordat het groen is.

Veel GroenLinks

Op de eerste boot zitten mensen van GroenLinks in jacks van de partij: Marjolein van Rijn, Sjaak Kruis, Ellen van den Berg, Paula Driehuis, Michiel van Diggelen.