Hoe boeiend is Enkhuizen?

ENKHUIZEN - Hoe beoordelen bewoners én toeristen de kwaliteit van winkels en horeca in Enkhuizen? En, minstens zo belangrijk, wat zijn de verbeterpunten? Onderzoeker Cor Molenaar, hoogleraar Economie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, komt donderdagavond met antwoorden.

Door onze verslaggever - 15-3-2017, 16:40 (Update 15-3-2017, 16:40)

In restaurant Meer Enkhuizen presenteert hij de bevindingen van de Belevingsmonitor naar de winkel- en horecakwaliteit. Voor dit onderzoek, in opdracht van Stadsmanagement Enkhuizen, werden inwoners en andere betrokken vorig jaar online geënquêteerd. Ook toeristen werd naar hun mening gevraagd over onderwerpen als openingstijden, winkelaanbod, online en offline dienstverlening, parkeergelegenheid, horeca, cultuur en evenementen.

De presentatie van vanavond duurt van 19 tot 21 uur en is gericht op ondernemers. Iedereen is welkom. Graag wel even aanmelden via info@ssmenkhuizen.nl" title="" target="_blank">info@ssmenkhuizen.nl (naam en telefoonnummer). Voor bewoners wordt op een later tijdstip een bijeenkomst gehouden.