Geen EK Traplopen: te weinig deelnemers

ENKHUIZEN - Het eerste Enkhuizer Kampioenschap Traplopen, dat zaterdag 25 maart gepland stond in de Drommedaris, is door Stichting 4n afgelast. De reden: er zijn tot nu toe slechts twaalf deelnemers.

Door Tanja Koopen - 15-3-2017, 16:06 (Update 15-3-2017, 16:06)

De teleurstelling bij Karin Klouwers, Nanda Timmerman, Jeff Tool en Bart Doest is groot. Zo enthousiast als de reacties waren op het evenement, zo gering is de aanmelding. Waar het aan ligt? Geen idee. Karin: ,,We hebben promotiefilmpjes gemaakt, het overal aangekondigd. Er zijn ook geen andere grote sportieve evenementen op...