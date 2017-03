Hoorn krijgt er 700 woningen bij aan rand centrum

Beeld Terramarique Een sfeerimpressie van hoe het Holenkwartier er kan gaan uitzien. Links is nog een deel van de voormalige Philipsfabriek te zien.

HOORN - De ontwikkelingen op het gebied van ‘gestapeld’ wonen aan de zoom van het centrum van Hoorn gaan heel hard. Wanneer de actuele plannen bij elkaar worden opgeteld, komen er straks zo’n 700 nieuwe woningen op de markt, hoofdzakelijk appartementen.

Door Jaap Stiemer - 15-3-2017, 15:59 (Update 15-3-2017, 15:59)

De kans is heel groot dat de raad op 4 april akkoord gaat met 250 tot 350 woningen in het Holenkwartier, waar zowel huur- als koopwoningen komen. Daarnaast zijn vergaande voorbereidingen gaande voor 49 en 88 woningen in leegstaande kantorencomplexen aan...