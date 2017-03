Opkomst goed in Enkhuizen en Stede Broec

BOVENKARSPEL/ENKHUIZEN - De loop naar de stembureaus zit er in Enkhuizen en Stede Broec goed in. Rond de middag bedroeg het opkomspercentage in Enkhuizen 27,69 procent en in Stede Broec 26,8 procent, en dat is beter dan vier jaar geleden.

Door Paul Gutter - 15-3-2017, 14:41 (Update 15-3-2017, 14:41)

Toch wordt er in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel door de kiezers wel een beetje gemopperd. Men vindt het stembureautje te donker.

Stembureauvoorzitster Lilian Peerdeman moet de klagers gelijk geven. ,,Ik heb vanochtend zelf ook gestemd en dan sta je in je eigen licht...