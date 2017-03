Superhelden redden Suzanne uit prutsloot

Foto Henk de Weerd Frank Gijzen, Sam de Vries, Suzanne Brugman en Daniël Doets.

WOGNUM - ’Auto te water’. Het is een bekende krantenkop. Daarna volgen wat droge feitjes, vaak afgesloten met de woorden ’de politie doet onderzoek’. Wat we zelden lezen is dat achter zo’n ongeluk vaak een wereld vol opluchting, verdriet, trots en dankbaarheid schuil gaat.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 13:23 (Update 15-3-2017, 13:23)

Een vroege ochtend in mei. Het is even na 7 uur en de zon is al op. Suzanne Brugman uit Wervershoof is niets vermoedend onderweg, nadat ze haar dochtertje Saar (2, toen 1) heeft weggebracht. Het volgende moment...