Politiek Hoorn kiest voor gemaal bij Schoener

Beeld gemeente Hoorn Het donkere gebouwtje in het midden is het nog te bouwen boostergemaal langs de Blokmergouw.

HOORN - Aan de lange discussie over de bouw van een rioolgemaal in de wijk Risdam lijkt een eind te komen. De politiek kiest in meerderheid voor de plek langs de Blokmergouw, ter hoogte van de Schoener. Omwonenden protesteren al een tijd tegen dat plan.

Door Jaap Stiemer - 15-3-2017, 12:59 (Update 15-3-2017, 12:59)

Het zogeheten boostergemaal is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan dat in de maak is voor de wijk Risdam en Nieuwe Steen-West. De raadscommissie werd dinsdag gevraagd het bestemmingsplan met een positief advies naar de raadsvergadering van 4...