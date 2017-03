Twee rijen dik wachten in stembureau Hoorn

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Twee files met kiesgerechtigden in wijkcentrum Grote Waal

HOORN - Op verschillende plekken in Hoorn is de opkomst uitzonderlijk groot. Zo staan in de ochtenduren in wijkcentrum Grote Waal aan de Grote Beer, waar twee stembureaus zijn ondergebracht, de mensen twee rijen dik te wachten.

Door Eric Molenaar - 15-3-2017, 12:34 (Update 15-3-2017, 13:02)

Achter de tafels waar mensen hun stempas kunnen inwisselen voor een stembiljet, zeggen ze dat de opkomst veel groter is dan normaal. Kiesgerechtigden in de file vermoeden dat de drukte te wijten is aan de herverdeling van stembureaus twee jaar geleden. Voor een betere spreiding werden toen negentien locaties geschrapt, waaronder in de Grote Waal het bureau bij tennisvereniging De Hulk en in basisschool Jules Verne. Er werden er acht toegevoegd, waaronder twee stembureaus in schouwburg Het Park.

Volgens gemeentewoordvoerder Sylvia Doodeman is het in meer steden druk bij de stembureaus. De gemeente houdt contact met alle voorzitters van de stembureaus en zet daar als het nodig is extra mensen in.