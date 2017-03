Rekken met dure zonnebrillen gestolen bij opticien in Wognum

WOGNUM - Bij een opticien aan de Boogerd in Wognum is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Hierbij zijn twee rekken met dure zonnebrillen buitgemaakt.

De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak.

De kraak werd omstreeks 02.40 uur ontdekt. Het slot in de toegangsdeur tot de winkel bleek te zijn geforceerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.